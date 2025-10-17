به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، لطف الله خاکسار، دبیر هیئت ورزش باستانی استان همدان گفت: در این مراسم از خانواده زنده یاد امیر عفراتی و جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان کشتی و ورزش باستانی شهر همدان قدردانی شد.

امیر عفراتی پیشکسوت کشتی همدان فعالیت ورزشی خود را از سال ۱۳۷۰ با عضویت در تیم ملی کشتی آزاد آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۰ در عضویت تیم ملی کشتی آزاد ایران بود.

امیر عفراتی در سال ۱۳۹۲ در روسیه در وزن ۱۰۰ کیلوگرم در کشتی آزاد همراه با تیم ملی کشورمان به مقام قهرمانی جهان دست یافت.

او علاوه بر کشتی‌گیری عضو سابق شورای شهر استان همدان مربی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۹۸ تهران و نایب رئیس فدراسیون امیررضا خادم بوده است.