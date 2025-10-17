نماینده ولی فقیه در استان سمنان پیروزی جبهه مقاومت در غزه را نتیجه ایستادگی مردم و روحیه شکست ناپذیر رزمندگان و اسطوره‌های مقاومت همچون شهید یحیی سنوار دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی با مرور جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار کودکان و زنان گفت: با همه فجایع انسانی رژیم صهیونیستی برای خارج شدن مردم از شهرشان، نابودی مقاومت حماس، آزادی اسرا از طریق جنگ، این مردم غزه بودند که نگذاشتند این رژیم به اهداف خود برسد.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی نتیجه مقاومت مردم غزه را بیداری مردم همه کشور‌های جهان و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی توسط دولتمردان آن‌ها دانست.

امام جمعه سمنان اجلاس شرم الشیخ را نمایش بی شرمی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: شرمگین می‌شدیم اگر در این اجلاس شرکت میکردیم و از تیم دیپلماسی دولت بابت حاضر نشدن در این اجلاس قدردانی می‌کنیم.

امام جمعه سمنان با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد روز ۲۵ مهرماه را روز جهانی ریشه کنی فقر نامگذاری کرده است؛ وظیفه دولت‌ها را رسیدگی به فقرا و اقشار نیازمند جامعه ذکر کرد و کارکرد‌های دین اسلام را از بین بردن فقر با استفاده از فرائض دینی و تأسیس نهاد‌هایی همچون کمیته امداد امام خمینی دانست.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی اقدامات دولت را در خصوص تامین مایحتاج مورد نیاز مردم از طریق کالابرگ الکترونیک و تسهیلات مسکن و ازدواج ارزشمند خواند و توجه بیشتر مسئولان به قشر‌های نیازمند جامعه را خواستار شد.