جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین شهر پیوند دهندهی ادبیات کهن با هنرهای نمایشی معاصر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس در شاهین شهر، بر اهمیت این رویداد به عنوان پلی میان ادبیات کهن و هنرهای نمایشی معاصر تأکید کرد و خواستار الگوبرداری دیگر شهرها از همراهی مسوولان و هنرمندان در شاهین شهر شد.
رضا مردانی با اشاره به دغدغه هنرمندانی از جمله استاد نصیریان در خصوص به اجرا گذاشتن آثارنمایشی فاخر برای مخاطب گفت: باید از متون و نمایشنامههای ایرانی حمایت شود و به آنها بها داده شود، هرچند که نفیکننده ادبیات غرب نیستیم.
مشاور عالی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی، هم در این آیین بر اهمیت گفتوگو میان کهنگی و نوآوری در هنر تأکید کرد.
سعید اسدی افزود: گفتوگو میان کهن و معاصر، افق دیروز را به افق امروز ما پیوند میدهد و هنرمندان ما وظیفه دارند این سخن ارزشمند را در افق امروز مجسم سازند.
مشاور عالی معاون امور هنری، با تأکید بر نقش وحدتبخش زبان و ادبیات فارسی نیز گفت: با وجود تمام کشمکشهای سیاسی و جناحی، موضوعی که ما را در جامعه پویا پیوند میدهد، ایران عزیز و زبان فارسی (چه در ادبیات کهن و چه در معاصر) است.
وی به چالش اساسی در تئاتر کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: رویداد محوری و تعدد جشنوارهها ممکن است در ظاهر به تئاتر رونق دهد، اما تبدیل کردن چنین رخدادهایی به یک جریان پویا و مستمر که تولید تئاتر ما را با غنای ادبیات و فرهنگ ایرانی بیشتر کند، یک ضرورت است.
اسدی ابراز امیدواری کرد که هنرمندان و مدیران حوزه تئاتر این جریان را به شکلی مستمر و پویا ادامه دهند.
شهردار شاهینشهر هم در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس، بر کیفیت بالای برگزاری این رویداد ملی تأکید کرد و از برنامهریزی برای ارتقای آن به سطح منطقهای در آینده خبر داد.
سعید ابریشمیراد گفت: جشنواره دوم اقتباس در شاهینشهر از لحاظ تولید محتوا و نحوه برگزاری، کمتر از یک جشنواره تراز اول در پایتخت کشور نیست.
وی محور اصلی جشنواره را اهمیت اقتباس از ادبیات غنی ایران برشمرد و ادامه داد: ادبیات غنی ایران سراسر پند و اندرز و تأکید روی خردورزی و رهایی از جهل و ظلمت است.