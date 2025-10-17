نام مهدی طارمی و سردار آزمون ملی پوشان فوتبال ایران در میان برترین گلزنان قاره آسیا در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به چشم می خورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان یافتن دور مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف، بهترین بازیکنان حاضر در این مسابقات نیز مشخص شدند. در بخش بهترین گلزنان مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا، دو ستاره خط حمله ایران، مهدی طارمی و سردار آزمون حضور دارند هرچند رتبه اول در اختیار المعز علی مهاجم تیم ملی قطر است.

مهاجم قطری در ۱۲ مسابقه ۱۲ گل به ثمر رسانده است در حالی‌که مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران با زدن ۱۰ گل در ۱۵ مسابقه در رده سوم و پایین‌تر از سون ستاره کره‌ای قرار گرفته است.

سردار آزمون هم با زدن ۸ گل در ۱۳ مسابقه در رتبه هفتم این جدول در قاره آسیا حضور دارد.

سردار آزمون در حال حاضر با ۵۷ گل در ۹۱ بازی ملی، در رده دوم قرار دارد. مهدی طارمی با ۵۶ گل در ۹۶ بازی ملی، تنها یک گل با آزمون فاصله دارد و در آستانه صعود به جایگاه دوم است رکورددار بی‌رقابت این جدول، علی دایی با ۱۰۹ گل ملی است.

اما در بخش آمریکای شمالی و مرکزی نیز یک چهره آشنا به عنوان بهترین گلزن دور مقدماتی نامش دیده می‌شود. داکنز نازون اهل هائیتی باشگاه استقلال در ۸ مسابقه ۶ گل زده است.

