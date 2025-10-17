پخش زنده
آتش نشانی رشت میزبان آمادگی تیم ملی آتشنشانان برای رقابتهای جهانی عربستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: تیم ملی المپیاد عملیاتی ورزشی آتشنشانان کشور به زودی وارد رشت میشوند تا پنجمین و آخرین مرحله تمرینات فشرده خود را به میزبانی آتش نشانی رشت برگزار کنند.
شهرام مومنی افزود: در حال حاضر آتشنشانان رشت در ورزشگاه سردار جنگل و ایستگاه ۳ آتش نشانی این سازمان، مشغول تجهیز و آمادهسازی امکانات هستند تا شرایطی ایدهآل برای قهرمانان ملی فراهم شود.
هدف نهایی از این اردو که به میزبانی آتشنشانی رشت خواهد بود، کسب آمادگی حداکثری برای حضور مقتدرانه در مسابقات جهانی آتش نشانان ملی پوش عملیاتی ورزشی آتشنشانان کشور در عربستان است.
ملیپوشان عملیات ورزشی پس از ورود به شهر رشت، تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.