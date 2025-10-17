به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:

با نهایت تأسف و تألم دست تقدیر و مشیت پرودگار یکتا ما را از نعمت وجود سیاستمدار برجسته، مدیر خدمتگزار و استاد فرهیخته و مردمی؛ مرحوم دکتر «کرم‌رضا پیریایی» بی‌بهره کرد و ما را در غم و اندوه فقدان این سیاستمدار وارسته و برجسته فرو برد.

مرحوم دکتر پیریایی در سال‌های پربار حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی‌اش، رسالتش را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند و تا همیشه در حافظه تاریخی اهالی سیاست، فرهنگ، خرد و اندیشه لرستان، مانا و جاودانه خواهد بود.

بی‌تردید، خدمات ارزنده و تأثیرگذار آن فقید سعید در کسوت استانداری استان‌های همدان و قم و دستگاه‌هایی از جمله صداوسیما ضمن حسن خلق و سلامت اندیشه، کلام و رفتار، یادگاری گران‌بها در حافظه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی لرستان و یکایک استان‌ها و مجموعه‌هایی که ایشان در آن نقش آفرینی کرده‌اند، جاودانه خواهد ماند.

فقدان چنین چهره‌ای فرهیخته، ضایعه دردناکی برای عموم دوستداران و هم‌تباران‌شان خواهد بود.

این ضایعه تلخ را به جامعه سیاسی، فرهنگی و عموم مردم عزیز لرستان به ویژه بیت معزی ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه پروردگار باریتعالی برای آن هنرمند فرهیخته، خستگی ناپذیر، خردمند، مردمی و خدوم؛ علو درجات و رضوان الهی را مسألت می‌نمایم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان