شناسایی و پلمب کارگاه تولید پلاکهای جعلی در ایلام
جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف تعداد ۹ دستگاه خودرو شناسایی و پلمب کارگاه تولید پلاکهای جعلی در استان ایلام خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «روح الله گراوندی» جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اقدامات پلیسی تعداد ۹ دستگاه خودروی سواری قاچاق با پلاک جعلی کشف کردند.
وی افزود: پس از بررسیهای صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی مشخص گردید، پلاکهای نصب شده متعلق به خودرو هاجعلی بوده و خودروهای مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بوده و قاچاق میباشد، ادامه داد: کارگاه تولید این پلاکهای جعلی شناسایی و پلمب شد.
سرهنگ گراوندی تصریح کرد در این راستا متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.