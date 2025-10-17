از گروهی تا مرحله حذفی؛ صادقی و شیدزی به دنبال سهمیه جهانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو نماینده کاتای کشورمان در روز نخست رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان، با انگیزه بالا موفق شدند به مرحله حذفی راه یابند؛ جایی که ۵۴۹ کاراته‌کا از سراسر جهان برای دستیابی به سهمیه جهانی مصر تلاش می‌کنند تا در آخرین میدان پیش از رقابت‌های جهانی، بلیت حضور در این رویداد معتبر را کسب کنند.

در بخش بانوان، فاطمه صادقی ملی‌پوش شایسته کشورمان با سه پیروزی متوالی برابر کاتارو‌هایی از کره‌جنوبی، مونته‌نگرو و اتریش مقتدرانه از گروه خود صعود کرد و حالا باید در مرحله حذفی به مصاف صوفیا فلالکوآ از اسلواکی برود؛ دیداری حساس و سرنوشت‌ساز برای رسیدن به سهمیه جهانی.

در بخش مردان نیز محمدصدرا شیدزی با نمایشی چشم‌نواز، حریفانی از پورتوریکو، سنگال و اتریش را پشت سر گذاشت و به عنوان نفر نخست گروه راهی مرحله حذفی شد.

شیدزی نیز در این مرحله به مصاف جور اسلوگا از اسلواکی می‌رود تا در نبردی نفس‌گیر برای سهمیه جهانی مصر بجنگد.