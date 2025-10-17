امام جمعه تبریز گفت:تقویت قدرت علمی، اقتصادی و دفاعی کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌ الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌ اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با بیان اینکه کشوری صلح طلب تر از ایران وجود ندارد گفت: ایران مدافع مسلمانان و حقوق بشر است و می داند که نباید به دشمنان اعتماد کند.

وی گفت:صهیونیست ها جز زبان زور چیزی نمی فهمند و حتی پس از اعلام صلح صدها نفر را در غزه کشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در آب و انرژی گفت: باید صرفه‌جویی در آب و انرژی را مراعات کنیم، مخصوصاً در این ایامی که باران نباریده است. مسئولان در تلاش‌ هستند تا آب‌ کافی به تبریز و شهرستان‌های اطراف برسد تا ما از آب غنی باشیم. فصل سرماست در مصرف گاز نیز صرفه‌جویی کنیم.

وی به ۲۶ مهر روز تربیت‌بدنی و ورزش اشاره کرد و با نگرانی از کاهش تحرک میان نوجوانان و جوانان افزود: نوجوانان و جوانان ورزش نمی‌کنند و بسیاری دچار اضافه‌ وزن و چاقی‌اند. نوجوانان در سن رشد هستند و باید ورزش کنند. اکنون در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مشاهده می‌شود بیماری‌هایی که قبلاً در سن ۵۰ سالگی بروز می‌کرد، اکنون جوانان و نوجوانان را مبتلا کرده است؛ علت اصلی بی‌تحرکی و استفاده مفرط از گوشی است. در مدارس باید به ساعت ورزش اهمیت داده شود و اداره ورزش و جوانان نیز به این موضوع توجه کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین از ورزشکاران کشور تجلیل کرد و گفت: از تمام ورزشکارانی که مدال کسب کرده‌اند تشکر می‌کنم آنها نشاط را به جوانان دادند.

وی درباره وضعیت اقتصادی و تولیدات استانی اظهار کرد: استان ما از نظر اقتصادی بسیار خوب است؛ مردم آذربایجان و تبریز در تولید ثروت فوق‌العاده عمل کرده‌اند. از قدیم این استان، استان تاجران و صنعتگران بوده و در دنیا معروف است فرش ما در کل جهان استفاده می‌شود و هیچ چیز در کشور نیست که در استان ما تولید نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل از دارندگان سرمایه خواست که به سمت تولید حرکت کنند تا استان از نظر صنعت، معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود برسد.

امام‌ جمعه تبریز تصریح کرد: نظارت بر اقتصاد بر عهده دولت و مراکز حکومتی است. دولتمردان باید توجه داشته باشند که معیشت مردم خط قرمز است با کسانی که سوء‌استفاده کرده و معیشت مردم را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهند باید برخورد شود. از دولتمردان تقاضا دارم به کسانی که با گرانی مردم را به زحمت می‌اندازند برخورد کنند.

وی بر لزوم نظارت دستگاه‌ها برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: تمام دستگاه‌ها باید بر موارد طلاق، اعتیاد، عصبانیت، خشونت و اختلافات خانوادگی نظارت داشته باشند.