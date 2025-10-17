خطیب جمعه زنجان با بیان اینکه مسئولان به معیشت مردم توجه و نسبت به گرانی و تورم توجه جدی داشته باشند گفت: افراد سودجو را پاسخگو و محاکمه کنید و عدالت اقتصادی را برقرار کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام میریعقوب موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به وضعیت منطقه‌ای و سیاست‌های بین‌المللی، از سکوت برخی دولت‌ها در قبال کشتار جمعیت‌های بی‌دفاع در غزه انتقاد کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا پشت سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر جنایات بشری را مرتکب می شوند.

وی با بیان اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریست است یادآور شد: منافقان بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رسانده‌اند.

حجت الاسلام موسوی، همچنین به مسائل فرهنگی و حجاب اشاره کرد و گفت: مسئولان باید با افرادی که به دنبال ایجاد بی‌نظمی و انحراف فرهنگی هستند، برخورد جدی کنند.

خطیب جمعه زنجان از مردم خواست در امور مذهبی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و برای تکمیل طرح‌های مربوط به عتبات عالیات کمک‌رسانی کنند.

وی اضافه کرد: صحن‌های مذهبی همچون صحن حضرت کبری همچنان در حال تکمیل هستند و مشارکت مردم برای پیشبرد این پروژه‌ها ضروری است.

خطیب جمعه زنجان به نمونه‌هایی از رهبران مغرور جهانی اشاره کرد و گفت: با تحقیر دیگران و نادیده گرفتن عدالت، غرور خود را نشان می‌دهند، تاریخ نشان داده خداوند کسانی که از حق و عدالت منحرف می‌شوند را به زمین زده است.