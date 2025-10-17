پخش زنده
امروز: -
کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس در حال تلاش برای تثبیت در محدوده مهم سه میلیون واحد است و در صورت موفقیت در حفظ این سطح، میتوان انتظار داشت جریانهای جدید نقدینگی به بازار وارد شود و شاخص در مسیر صعودی جدیدی قرار گیرد.
محمد غلامحسینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه اظهار کرد: سطح سه میلیون واحد از نظر روانی و تکنیکال یکی از مهمترین نقاط حمایتی و مقاومتی بورس محسوب میشود. شاخص در هفتههای اخیر چندین بار به این سطح واکنش نشان داده و اکنون در حال تلاش است تا بتواند پایدار بالای این محدوده تثبیت شود. در صورت موفقیت، مقاومتهای بعدی در سطوح سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و سه میلیون و ۲۵۰ هزار واحد قرار دارند.
وی افزود: عبور شاخص کل از این مقاومتها میتواند نشانهای از بهبود جریان نقدینگی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی باشد. در چنین شرایطی، احتمالاً شاهد افزایش ارزش معاملات و تحرک بیشتر صنایع بزرگ بهویژه گروههای پتروشیمی، فلزی و بانکی خواهیم بود.
غلامحسینی با اشاره به وضعیت شاخص هموزن بهعنوان معیار سنجش عملکرد عمومیتر بازار گفت: «در روزهای اخیر، شاخص هموزن عملکردی بهتر از شاخص کل داشته و توانسته بالای سطح ۸۵۰ هزار واحد تثبیت شود. این موضوع نشان میدهد که تحرک قیمتی در نمادهای کوچک و متوسط بازار بیشتر شده است. مقاومت بعدی شاخص هموزن در محدوده ۹۲۰ هزار واحد قرار دارد که در صورت عبور از آن، میتوان انتظار رشد همگنتری میان نمادهای بورسی داشت.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: تثبیت شاخصها در محدودههای فعلی نشان از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران دارد. در عین حال، رشد ارزش معاملات در هفتههای اخیر بیانگر فعالتر شدن جریان نقدینگی و افزایش تمایل سرمایهگذاران حقیقی برای ورود به بازار است.
وی درباره چشمانداز کوتاهمدت بورس گفت: «در صورتی که شاخص کل بتواند بالای سطح سه میلیون واحد پایدار بماند، احتمال دارد بازار در نیمه دوم پاییز وارد فاز صعودی آرام و تدریجی شود. البته پایداری این روند به ثبات نرخ ارز، شرایط سیاسی و سیاستهای حمایتی دولت و سازمان بورس بستگی دارد.»
غلامحسینی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران باید ضمن رعایت اصول مدیریت ریسک، از رفتار هیجانی پرهیز کرده و نگاه میانمدت به بازار داشته باشند. انتخاب سهام بنیادی با وضعیت مالی مناسب و چشمانداز سودآوری مثبت میتواند به حفظ بازدهی پایدار در دورههای نوسانی بازار کمک کند.