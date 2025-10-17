پخش زنده
امام جمعه شهرکرد گفت: آتشبس در غزه تنها یک توقف موقت در جنایات رژیم صهیونیستی است و امت اسلامی باید بداند که مقاومت تنها راه عزت و آزادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام والمسلمین ابوالحسن فاطمی با اشاره به وضعیت ناپایدار آتشبس در غزه گفت: این آتشبسها تاکتیکی است و رژیمهای مستکبر زمانی به آن تن میدهند که از ادامه جنگ ناتوان شوند، اما نباید فریب این توقفهای ظاهری را خورد. دشمن، در پشت لبخند صلح، همواره در پی ضربه به جبهه مقاومت است.
امام جمعه شهرکرد افزود: فلسطین مسأله اول جهان اسلام است و مؤمنان باید در برابر ظلم صهیونیستها، با پایداری و دعا برای مظلومان، پشتیبان جبهه حق باشند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) دربارهی برکات رفتن به مسجد، گفت: کسی که به مسجد رفتوآمد دارد، حداقل ده برکت نصیبش میشود؛ از جمله یافتن دوستان نیک، درک آیات الهی، شنیدن سخن هدایت، و ترک گناه از ترس خدا.
وی تأکید کرد: مسجد پایگاه اصلی رشد معنوی و اجتماعی مؤمنان است و باید دوباره جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم بیابد.
فاطمی با استناد به سخن امام صادق (ع)، سه خصلت ضروری برای مرد در خانواده را خوشرفتاری با اهل خانه، گشادهدستی همراه با تدبیر، و برنامهریزی در معیشت دانست و افزود: مؤمن نباید در خانه بداخلاق باشد.
امام جمعه شهرکرد گفت: خوشرفتاری با زن و فرزند نشانه ایمان است. همچنین، مرد باید زندگی خانواده را با تدبیر اداره کند؛ نه با اسراف، و نه با بخل.
امام جمعه شهرکرد در خصوص وضعیت پوشش در جامعه گفت: باید در برابر بیحجابی و مظاهر جاهلیت مدرن، مقاومت فرهنگی نشان دهیم. وقتی برخی حجاب را سبک میشمارند، زنان و مردان مؤمن باید با پوشش کاملتر و وقار بیشتر، هویت دینی خود را به نمایش بگذارند.
وی گفت: امروز نیز باید از فرهنگ اصیل اسلامی در برابر الگوهای غربی پاسداری کنیم. تقلید از مدهای غربی نهتنها خانوادهها را سست میکند، بلکه وفاداری، نسب فرزندان و بنیان اخلاقی جامعه را تهدید میکند.
فاطمی، با اشاره به کمبود بارشها، مردم را به دعا، روزه و اقامه نماز باران فراخواند و گفت: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه روزه بگیرید و روز جمعه نماز باران برگزار کنید تا خداوند بر ما رحمت نازل کند.
وی همچنین از تجملگرایی در مراسم ترحیم انتقاد کرد و افزود: درگذشتگان ما را به اسراف نیاز نیست. بهتر است به جای تاج گلهای گرانقیمت، هزینهها صرف امور خیریه، کمک به ایتام و بیماران شود. برگزاری مراسم در مسجد، نشانه ایمان و تواضع است.