رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: کشورمان سالانه ۶ ماهواره به فضا پرتاب می‌کند و علاوه بر این، پیشرفت‌های چشمگیری نیز در زمینه «ماهواره بَر» داشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وحید یزدانیان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان گفت: فناوری ساخت و پرتاب ماهواره‌های تمام ایرانی، پُرشتاب پیش می‌رود و چشم‌انداز این مسیر روشن است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این در دهه ۷۰، عملیات ماهواره‌های ساخته و پرتاب شده به نتیجه نرسید، اما اراده و تکاپوی دانشمندان ایرانی در دهه ۸۰ به ثمر نشست و نخستین ماهواره با موفقیت به فضا پرتاب شد.

یزدانیان گفت: فعالیت ماهواره‌های پرتاب شده در زمینه توسعه ارتباطات است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارد.

وی افزود: تقویت امنیت و زیست بوم اقتصادی کشور نیز از دیگر کارکرد‌های موثر صنعت فضایی است.

یزدانیان گفت: بهره‌مندی از پیشرفت‌های صنعت فضایی با راهبرد ارتقای معیشت مردم در دستور کار قرار گرفته است و همچنان ادامه دارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد: هدف از ساخت ماهواره‌ها و پرتاب آنها، بهره‌برداری از این تجهیزات برای ارتقای کیفی خدمات به مردم است.

وی تاکید کرد: تحریم‌ها مانع بزرگی در مسیر اعتلای این صنعت بود، اما از آن عبور کردیم و خودکفا شدیم.