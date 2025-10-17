برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی استان ایلام
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی استان ایلام همزمان با سراسر کشور از صبح امروز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمدرضا صیدی» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به اینکه این انتخابات با مشارکت ۴۰ پزشک در حال برگزاری است اظهار داشت: از میان شرکتکنندگان، ۱۷ نفر بهعنوان اعضای هیات مدیره نظام پزشکی استان انتخاب خواهند شد.
وی افزود: فرایند رأیگیری تا ساعت ۱۷ امروز ادامه دارد و در صورت نیاز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمدید خواهد شد.