به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه موقت آبادان، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: از مسولان می خواهیم علاوه بر رفع شوری آب شرب در آبادان برای تابستان سال آینده چاره ای بیاندیشند تا شاهد شوری آب نباشیم.

حجت‌الاسلام عسکری در ادامه از لزوم توجه بیشتر همگان به مقوله های عرفی و دینی همچون حجاب اسلامی گفت و تاکید کرد: دشمنان ایران همواره فرهنگ مردم را هدف قرار داده اند و از دستگاه فرهنگی و اجرایی انتظار می رود در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

او گفت : آبادان سرزمین دفاع مقدس است، اما امروز دشمنان از مسیر جنگ فرهنگی وارد شده‌اند و درصدد تصرف ذهن و فرهنگ جوانان ما هستند. انتظار می‌رود نهادهای فرهنگی و مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق، از نفوذ فرهنگی بیگانگان جلوگیری کنند.

خطیب جمعه آبادان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عالمان و شهیدان شهرستان، بر ضرورت حل مشکلات مردم آبادان و حفظ مواضع انقلابی مسئولان تأکید کرد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به سالگرد ارتحال عالم وارسته و مجاهد انقلابی، مرحوم آیت‌الله حاج شیخ علی بدری، گفت: از دست دادن این عالم بزرگوار برای شهرستان آبادان ضایعه‌ای سنگین بود، وی از مفاخر علمی و معنوی این خطه به شمار می‌رفت.

امام جمعه موقت آبادان همچنین با اشاره به سالگرد شهادت اولین روحانی فرمانده شهید، حجت‌الاسلام والمسلمین شریف قنوتی، افزود: شهید شریف قنوتی از افتخارات آبادان و اروندکنار بود، او چه در دوران انقلاب و چه در سال‌های دفاع مقدس، مجاهدت‌های فراوانی داشت و الگوی درخشانی برای جوانان است.





