۲۸سال همدلی و تلاش در صدا و سیمای استان البرز
مدیر کل صدا و سیمای استان البرز گفت: رادیو البرز همواره با رویکردی نوآورانه و خلاقانه، در خدمت مردم استان است و در ارتقای فرهنگ و آگاهی جامعه گام برمیدارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مهدی کریمی زارچی ضمن تبریک ۲۸ سالگرد تأسیس رادیو البرز، به اهمیت نقش این رسانه در اطلاعرسانی و فرهنگسازی در استان اشاره کرد و گفت: رادیو البرز در این سالها توانسته است نقش بیبدیلی در اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی ایفا کند.
مدیر کل صدا و سیمای استان البرز افزود: در این جمع ارزشمند، حضور همکاران پیشکسوت که با تجربیات گرانبهای خود چراغ راه ما بودهاند و همکاران تازهوارد که با انرژی و انگیزههای نو، روح تازهای به رادیو البرز میبخشند، باعث ایجاد همدلی و وحدتی عمیقتر شده است.
