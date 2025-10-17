امام جمعه رشت گفت: وحدت، هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولان؛ ایران اسلامی را همواره از گزند دشمنان در امان نگه داشته و خواهد داشت.

هوشیاری و بصیرت مردم، ضامن حفظ نظام اسلامی ایران از گزند دشمنان

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: آنچه در این برهه، ایران اسلامی را از گزند دشمنان در امان می‌دارد و از گردنه‌های حساس عبور می‌دهد، هوشیاری، آگاهی و بصیرت مردم و مسولان است.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به نقش رسانه‌ها در روشنگری جوامع افزود: اگر رسانه‌های دنیا در پوشش خبری انعکاس جنایات اسراییل، اصل صداقت و انصاف را رعایت می‌کردند، جنایات ددمنشانه این رژیم جعلی بیش از پیش در اذهان عمومی دنیا نمایان می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت استراتژیک استان در اتصال به بازار‌های جهانی اشاره کرد و افزود: اتصال راه آهن رشت-آستارا به خط ریلی کشورمان؛ در واقع راه اندازی شاهراه بین المللی است که شمال کشور را به جنوب متصل می‌کند.

خطیب جمعه رشت در بخش دیگری در خطبه‌های نماز جمعه امروز به جایگاه محصولات کشاورزی استان در سبد تولیدات و صادرات کشور اشاره و تصریح کرد: مسئولان باید با حمایت بیشتر از کشاورزان و رفع موانع تولید، زمینه‌های افزایش سهم محصولات کشاورزی تولید گیلان در بازار‌های جهانی را فراهم کنند.

آیت الله رسول فلاحتی، از روند کند بررسی مشکلات مردم در برخی ادارات و نهاد‌ها گلایه کرد و افزود: حسن خلق، برخورد اخلاق مدارانه و تسریع در روند رفع مشکلات مردم باید سرلوحه برنامه‌های اجرایی مدیران و مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردمی از مهم‌ترین وظایف مسئولان است گفت: ملاقات عمومی مسئولان با مردم، روند خدمت رسانی را تسهیل می‌کند و مسولان استانی به عنوان خادمان مردم باید بیش از پیش پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.