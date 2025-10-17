به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دکتر سید محمد جواد میرجلیلی، با اشاره به اینکه روزانه بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تماس با این مرکز گرفته می‌شود که پنج درصد آنها مزاحمت تلفنی است، افزود: همچنین ۳۰ درصد تماس‌ها مربوط به مسائل ترافیکی و سوانح رانندگی است.

وی افزود: بقیه تماس‌ها نیز مربوط به سایر حوادث و بیماری‌هایی از جمله بیماری‌های قلبی، مغزی و سقوط از ارتفاع است.

وی اضافه کرد: تعداد انگشت شماری از افراد به صورت مکرر و آزاد دهنده مزاحمت تلفتی ایجاد می‌کنند که اورژانس از طریق واحد حقوقی به دنبال شکایت قضایی از این افراد است.

میرجلیلی تصریح کرد: اورژانس فقط ۶ اپراتور دارد که در صورت اشغال همه این خطوط ارتباطی، ممکن است خانواده‌ای که جان عزیزان آنها در خطر است نتوانند با این مرکز تماس بگیرند.