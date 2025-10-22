پخش زنده
با نخبگان میزبان یکی از استعدادهای درخشان زنجان بود نابغهای که با کسب ۵ جایزه بینالمللی در رشته ریاضی، نام ایران را بر تارک دانش جهان میدرخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان همواره در افق علم و فرهنگ ایران جایگاه ویژهای داشته است و امروز زنجان با یک هزار و ۴۹۰ عضو هیئت علمی و ۴۶ هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف به ویژه تحصیلات تکمیلی دومین استان کشور از نظر سرآمدی علمی نقش موثری در پیشرفت علمی کشور ایفا میکند
هم اکنون بنیاد نخبگان در زنجان یک هزار و ۷۱۹ نفر عضو دارد.
در با نخبگان امشب پای صحبتهای نابغه علم ریاضی نشستهایم؛ او که دارنده ۵ جایزه بینالمللی است و تلاش میکند علم و دانش خود را گسترش دهد و معتقد است برای ذره ذره خاک وطن از هیچ تلاش علمی نباید فروگذاری کرد.