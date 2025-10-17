امام‌جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه رژیم صهیونی در سایه آتش‌بس، همچنان مردم مظلوم لبنان و فلسطین را هدف قرار می‌دهد، گفت:ملت‌های مسلمان بیدارند و فریب ظواهر صلح دروغین را نخواهند خورد.



به گزارش اشاره به نام‌گذاری ۲۵ مهر به‌عنوان روز جنایت رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی گفت: رژیم اشغالگر صهیونی و حامیانش هرگز به تعهدات خود پایبند نبوده و در سایه ی آتش‌بس، همچنان مردم مظلوم لبنان و فلسطین را هدف قرار می‌دهند؛ امروزه ملت‌های مسلمان بیدارند و فریب ظواهر صلح دروغین را نخواهند خورد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ نماینده ولی فقیه در استان لرستان در خطبه‌های نمازجمعه ی امروز در مصلی الغدیر خرم‌آباد با

خطیب نماز جمعه خرم آباد فزود: شهدا در سبک زندگی اسلامی به ما آموختند که باید از عمر و فرصت‌ها استفاده کنیم، در مسیر خدا معامله کنیم و بر اصولی، همچون مقاومت، استقامت، ولایت‌مداری و اخلاص پایبند باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی به اقدامات اخیر دولت، مجلس و قوه قضائیه برای مبارزه با گران‌فروشی و احتکار اشاره کرد و افزود:تصویب قوانین بازدارنده و اقدام با سرعت بیشتر در تثبیت بازار و رفع مشکلات معیشتی مردم کمک خواهد کرد.





امام جمعه خرم آباد با گرامیداشت ۲۶ مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش بیان کرد: در لرستان باید برای نخبگان فرهنگی و ورزشی با تدوین برنامه ی پنج‌ساله تجهیزات لازم را فراهم کرد و از نوجوانان و جوانان قهرمان و با استعداد در زمینه های مختلف علمی، ورزشی و فرهنگی حمایت کنیم.





حجت‌الاسلام و المسلمین شاهرخی با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار زوج لرستانی متقاضی وام ازدواج هستند که تا پایان سال به ۲۷ هزار نفر می‌رسد، گفت:مقرر شده بانک‌ها در فاصله یک ماه، به هشت هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کنند تا بخشی از مشکل جوانان برطرف شود. خطیب نماز جمعه ی خرم آباد همچنین از بازدید خود و جمعی از روحانیون از کارخانه اسید فسفریک خوراکی خرم‌آباد خبر داد و گفت: این واحد با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیون‌دلاری در حال اجرا است و برای بیش از ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.