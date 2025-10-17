به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، بر اساس اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان از روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان سال ساعت کاری مراجع قضایی و اداری قوه قضائیه استان سمنان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه: از ساعت ۷:۱۵ تا ۱۵:۰۰ و پنج شنبه ها تعطیل است.

در این اطلاعیه آماده است :

«بدیهی است کلیه فرجه‌های قانونی در ابتدای و انتهای ساعت کاری برقرار بوده و شیفت‌های کاری طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.همچنین به‌منظور جلوگیری از هرگونه اطاله در رسیدگی به امور قضایی مردم، شعب کشیک در سراسر استان طبق روال معمول فعال خواهند بود. همچنین مسئولان قضایی موظف‌اند با برنامه‌ریزی مناسب، تجدید اوقات رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها را در اولویت اقدام قرار داده و با تلاش مضاعف، استمرار فرآیند دادرسی را بدون وقفه دنبال کنند تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار هیچ‌گونه خللی نشود.»

ساعت کاری جدید مراجع قضایی بر اساس موافقت رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با مکاتبه اخیر استانداری سمنان مبنی بر ضرورت اجرای صحیح طرح مدیریت مصرف انرژی و اهمیت وحدت رویه در میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی اخذ شده است.