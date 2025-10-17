نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: حضور نیافتن در اجلاس شرم‌الشیخ عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به همراه داشت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام اظهار داشت: حضور نیافتن جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم‌الشیخ یک تصمیم درست سیاسی و ناشی از دوراندیشی مسئولان، به‌ویژه رئیس‌جمهور کشورمان بود.

وی افزود: بسیاری از افرادی که پیش‌تر موافق حضور ایران در این اجلاس بودند، پس از مشاهده رفتار‌های تحقیرآمیز ترامپ با مسئولان کشور‌های مختلف، اکنون به تمجید از این تصمیم ارزشمند روی آورده‌اند و دریافتند که شرکت در این اجلاس نه یک فرصت، بلکه تهدیدی برای کشورمان بود.

امام جمعه ایلام با اشاره به اعتراضات جهانی علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرد: اعتراضات آزادی‌خواهان جهان و مطالبه صلح در غزه بدون خلع سلاح حماس، از دستاورد‌های عملیات «طوفان الاقصی» است.

وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر گروه کوچک حماس شکست خورد، به‌خوبی می‌داند توان مقابله با قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به تحولات منطقه اعلام کرد: شیرمردان یمنی نیز با هدف قرار دادن ناو‌های آمریکایی در باب‌المندب، آنها را وادار به عقب‌نشینی کردند.

وی تأکید کرد: امروز ایران اسلامی اشراف کامل بر اطلاعات نظامی رژیم غاصب اسرائیل دارد و هرگونه تعرض از سوی آنان، شکست جبران‌ناپذیری برایشان به دنبال خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز، گفت: نماز نیاز ضروری جامعه برای رسیدن به آرامش و مهم‌ترین راهکار برای تقویت اراده‌ها در برابر دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در پایان، نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم را از مطالبات جدی خود از مسئولان و تولیدکنندگان عنوان کرد.