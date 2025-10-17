پخش زنده
وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی فردا مجبور شد سه بازیکن تیمش را از لیست خارج کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرژ اوریه، میلاد سرلک و رضا شکاری نفراتی هستند که در سفر به خرم آباد غیبت خواهند داشت.
در این بین اوریه، چون به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، وحید هاشمیان نخواست در مورد او ریسک کند و در نظر دارد او را در شرایط بهتر برای اولین بار در رقابتهای لیگ برتر بازی دهد.
(آخرین بازی این مدافع به ۵۰۹ روز پیش در گالاتاسرای ترکیه برمیگردد!)
کنعانیزادگان و حسین ابرقویی هم با وجود اینکه تازه از مصدومیت رهایی پیدا کردهاند در لیست تیمشان در این سفر قرار گرفتند.