

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در بازدید از پارک ملی کیاسر گفت: حضور فعال و مستمر محیط‌بانان در پایش و حفاظت از ذخایر جنگلی و گونه‌های حیات‌وحش این منطقه، ستون اصلی موفقیت در مدیریت مناطق حفاظت‌شده است.

حمید ظهرابی افزود: تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات حفاظتی، همراه با آموزش و حمایت از نیرو‌های یگان حفاظت، لازمه صیانت مؤثر از جنگل‌های هیرکانی و حفظ تعادل اکوسیستم است.

وی در دیدار با تعدادی از فعالین محیط‌زیست ضمن تقدیر از مشارکت در حفاظت از گونه گوزن قرمز افزود: همکاری فعالین محیط زیست و مشارکت داوطلبانه آنها در فصل گاوبانگی، نمونه‌ای برجسته از مدیریت مشارکتی و همزیستی انسان با طبیعت است که نه تنها انگیزه نیرو‌های حفاظتی را افزایش می‌دهد، بلکه الگویی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی ایجاد می‌کند

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های علمی و مبتنی بر داده‌های میدانی گفت: تدوین برنامه تفصیلی کاهش تعارض انسان و درندگان بزرگ‌جثه از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است.

ظهرابی افزود: اجرای دقیق این برنامه می‌تواند ضمن حفظ ایمنی جوامع محلی، از بروز تلفات انسانی و حیوانی جلوگیری کرده و به پایداری جمعیت این گونه‌های ارزشمند کمک کند.

وی افزود: پارک ملی کیاسر به‌دلیل موقعیت اکولوژیک ویژه و تنوع زیستی بالا، نقشی کلیدی در پایداری جمعیت گوشت‌خواران بزرگ شمال کشور دارد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش جوامع محلی و توسعه صندوق‌های جبران خسارت می‌تواند زمینه همزیستی پایدار انسان و حیات‌وحش را فراهم کند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان خاطرنشان کرد: تدوین و اجرای برنامه تفصیلی کاهش تعارض انسان و درندگان بزرگ‌جثه در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های استان مازندران در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهد گرفت و این فرایند با همکاری مراکز علمی، دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی دنبال خواهد شد.