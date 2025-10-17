وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پی ثبت جهانی سه روستای ایرانی در فهرست سازمان جهانی گردشگری، این دستاورد را نشانه بالندگی اندیشه ملی و تحقق توسعه مبتنی بر فرهنگ و هویت ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در پیامی به مناسبت ثبت‌جهانی سه روستای «شفیع‌آباد کرمان»، «سهیلی قشم» و «کندلوس مازندران» در فهرست «بهترین روستا‌های گردشگری جهان» سازمان جهانی گردشگری تاکید کرد: این رخداد، بیانیه‌ای جهانی از سوی ایران فرهنگی است که نشان می‌دهد پایداری، ریشه در هویت دارد.

وزیر میراث فرهنگی در این پیام این رویداد را «نقطه عطفی در تاریخ گردشگری روستایی کشور» دانست و افزود: در عصر تلاطم‌های تمدنی و تحولات شتاب‌ناک جهانی، که جهان در جست‌وجوی معنا، پایداری و بازگشت به ریشه‌های فرهنگی خویش است، روستا‌ها بار دیگر به مثابه سرچشمه‌های اصالت، تعادل و زیستِ خردمندانه در کانون توجه سیاست‌گذاران جهانی قرار گرفته‌اند.

وی گفت: ثبت جهانی روستا‌های شفیع‌آباد، سهیلی و کندلوس، جایگاه ایران را در میان معدود کشور‌هایی تثبیت کرد که توانسته‌اند در یک سال، سه روستا را در فهرست معتبر جهانی UNWTO به ثبت رسانند. این دستاورد، گواهی است بر توانمندی جوامع محلی، بالندگی اندیشه ملی و تحقق توسعه‌ای که بر فرهنگ، هویت و زیست‌بوم استوار است.

وزیر میراث‌فرهنگی، با اشاره به شاخص‌های ارزیابی سازمان جهانی گردشگری، افزود: ارزیابی ثبت جهانی بر پایه بیش از پنجاه شاخص در حوزه‌هایی، چون منابع فرهنگی و طبیعی، پایداری اقتصادی و اجتماعی، حفاظت محیط‌زیست و نوآوری در گردشگری انجام می‌شود. در این میان، هر یک از سه روستای منتخب ایران، تصویری زنده از تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های بومی کشور ارائه کرده‌اند.

صالحی‌امیری در تبیین ویژگی‌های روستا‌های ثبت‌شده گفت: در کندلوس مازندران، پیوند دانش بومی و توسعه خلاق از رهگذر برند گیاهان دارویی و موزه محلی، مصداق اقتصاد دانش‌بنیان روستایی است. در شفیع‌آباد کرمان، نقش‌آفرینی زنان در بوم‌گردی، احیای قنات‌ها و صنایع‌دستی، الگویی از پیوند میراث‌فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی است و در سهیلی قشم، صیادانی که سکوی معیشت خود را به پایگاه حفاظت از محیط‌زیست بدل کرده‌اند، نماد مسئولیت انسان ایرانی در قبال طبیعت‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی برای آینده افزود: وزارت میراث‌فرهنگی در پی تدوین نقشه ملی ثبت جهانی روستا‌های ایران، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش جوامع محلی، و تولید محتوای چندزبانه برای معرفی این میراث زنده در سطح بین‌المللی است تا مسیر حضور پررنگ‌تر ایران در نظام جهانی گردشگری هموار شود.

صالحی‌امیری این موفقیت را حاصل «باور عمیق به نقش فرهنگ در توسعه ملی» دانست و گفت: ایران با بیش از شصت‌هزار روستا، گنجینه‌ای زنده از تمدن بشری است که می‌تواند با تکیه بر میراث‌فرهنگی و اجتماعی خود، به الگویی جهانی در گردشگری پایدار بدل شود.

وی افزود: ثبت‌جهانی سه روستای ایرانی، بیانیه‌ای فرهنگی از سوی ایران است؛ پیامی روشن به جهان که توسعه واقعی از بطن فرهنگ می‌جوشد و از بیرون تحمیل نمی‌شود. ایمان دارم که با استمرار این مسیر، نام ایران نه تنها در فهرست میراث جهانی، بلکه در حافظه فرهنگی بشریت بیش از پیش ماندگار خواهد شد.