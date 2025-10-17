آقای غلامرضا امیرخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به انزوای خود خواسته و تا حدی نامعلوم آقای کامران فانی (کتابدار پیشکسوت) گفت: استاد پیش از انقلاب کارمند مرکز خدمات کتابداری بودند و در مرکز خدمات کتابداری یک موسسه کار‌های تخصصی در حوزه کتاب اطلاع رسانی می‌کرد و تا

پایان دوره خدمت خود در کتابخانه ملی همکار ما بودند.

وی افزود: ایشان تقریباً از اواخر سال ۹۷ و سال ۹۸، به طور خودخواسته یک انزوایی را در واقع پیشه کردند و ارتباطشان را با همه قطع کردند. تلفن جواب نمی‌دادند. کسی را به منزل نمی‌پذیرفتند. من خودم شخصا به منزل ایشان رفتم و خانمی که خاله ایشان بودند و با او زندگی می‌کردند (چون آقای فانی همسر و فرزند نداشت) ما را به حضور نمی‌پذیرفتند و من بعد از شاید مثلا حداقل ۵۰ بار تماس گرفتن موفق به دیدارشان نشدم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: حتی استاد انوار پیگیر کارش بودند و خیلی از بزرگان این مدت سراغش را می‌گرفتند ولی خوب یک مسئله‌ای بود که ظاهرش این بود که ایشان خودشان ارتباط را قطع کردند و حالا اخیرا بحث‌های مطرح شده که شاید آن انزوا، خیلی خودخواسته نبوده از طریق نزدیکان شاید به ایشان تحمیل شده باشد که من قضاوتی ندارم. به هرحال، بعد از این چند سال وقتی مدتی پیش اطلاع رسانی شد مشخص شد ایشا ن در یک آسایشگاهی در اطراف کرج بستری شده‌اند که از آن زمان، پیگیری‌ها بیشتر شد.

آقای امیرخانی گفت: از آن پس، فرهنگستان زبان ادب فارسی شخص جناب آقای دکتر حداد عادل، وزارت محترم اسلامی شخص جناب وزیر جناب دکتر صالحی و کتابخانه ملی به سبب ارتباط‌هایی که با ایشا ن داشتند پیگیر کار بودند و دوستان سرکار خانم اربابی همه اینا زحمت کشیدند و پیگیری کردند و خوشبختانه الان ایشا ن وضعیت بسیار بهتری دارند و از آسایشگاهی که نامناسب بود در کرج منتقل شدند به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های تهران و انواع آزمایش‌های مختلف پزشکی انجام شده و ایشان احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده پس از اتمام آزمایشات پزشکی به یکی از آسایشگاه‌های خوب در تهران منتقل خواهد شد.

کامران فانی متولد سال ۱۳۲۳ است که ده‌ها اثر ترجمه و تالیف را در کارنامه خود دارد. کتاب‌های ترجمه موضوعی قرآن کریم با همکاری استاد خرمشاهی و سرپرستی دانشنامه دانش گستر و فرهنگنامه کودک و نوجوان از جمله آثار اوست.