به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: بر اساس قانون نظام پزشکی، دارندگان پروانه فعالیت در هر شهر، فقط مجاز به شرکت در انتخابات همان حوزه هستند.

دکتر قربانی افزود: اطلاعات مربوط به محل اشتغال و صلاحیت رای‌دهندگان به‌طور کامل در اختیار واحد اجرایی انتخابات قرار گرفت تا از رای‌دهی تکراری یا خارج از حوزه جلوگیری شود.





او ادامه داد: نهمین دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز، جمعه ۲۵ مهرماه در مازندران همزمان در سراسر کشور برگزار شد.





رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نخستین بار در تاریخ نظام پزشکی کشور، اجرای این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.





دکتر قربانی با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک موجب افزایش سلامت فرآیند رأی‌گیری، حذف خطا‌های انسانی و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی می‌شود، گفت: بیش از سه هزارنفر در بابل واجد شرایط رای دادن در انتخابات نظام پزشکی هستند.