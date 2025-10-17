حزب حاکم کارگر انگلیس که از تیر ماه پارسال با انبوهی از وعده‌ها و تلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی قدرت را در این کشور به دست گرفته، یکی از راه‌های موثر برای غلبه بر مشکلات و تحقق وعده هایش را گسترش تعامل با چین دیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ حزب حاکم کارگر انگلیس که از تیر ماه پارسال با انبوهی از وعده‌ها و تلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی قدرت را در این کشور به دست گرفت، مانند برخی دولت‌های سال‌های گذشته به ویژه پس از جدایی از اتحادیه اروپا یکی از راه‌های موثر برای غلبه بر مشکلات و تحقق وعده هایش را گسترش تعامل با چین دیده است.

رویکرد گسترش تعامل حزب حاکم چپ‌گرای انگلیس با چین به‌رغم ناخشنودی آمریکا، هواداران آمریکا در انگلیس را خشمگین کرده است که معتقدند باید انگلیس به عنوان متحد نزدیک امریکا در سیاست مهار چین با ایالات متحده همسو باشد.