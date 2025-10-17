در نشستی با حضور مسئولان شهرستان های رزن و درگزین، پیگیری مصوبات حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شهرستان ها پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس در این نشست با اشاره به مشکلات انباشته سال‌های گذشته در این شهرستان‌ها افزود: متأسفانه استان ما در رده‌های ۲۸ تا ۳۱ در بین سی و یک استان کشور قرار دارد و این نشان‌دهنده مشکلات زیرساختی گسترده است.

سید ابوالحسن مصطفوی در خصوص وام‌های اشتغالزایی هم تأکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد اعطای وام‌های پنجاه میلیونی به تنهایی نمی‌تواند مشکل بیکاری را رفع کند، بسیاری از این وام‌ها صرف خرید کالا‌های مصرفی شده و منجر به ایجاد شغل پایدار نشده است.

او با بیان اینکه ورزشکاران شهرستان‌های رزن و درگزین از کمبود سالن‌های ورزشی رنج می برند، تصریح کرد: در حالی که شهرستان‌های ما قهرمانان ملی و جهانی دارند، اما این ورزشکاران مجبورند در پارک‌ها و کوچه‌ها تمرین کنند.

فرمانداران شهرستان رزن و درگزین هم از تحقق برخی مصوبات سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر دادند.