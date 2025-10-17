پخش زنده
معاون گردشگری کشور در پی ثبت جهانی سه روستای ایرانی سهیلی قشم، کندلوس مازندران و شفیعآباد کرمان، گفت: پیام روشن این دستاورد، معرفی ایران به جهان بهعنوان کشوری امن، فرهنگی و متنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در نشست سازمان جهانی گردشگری در کشور چین امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد، سه روستای ایرانی با ویژگیهای طبیعی و فرهنگی بیهمتا، به فهرست جهانی سازمان گردشگری (UN Tourism) پیوستند. این روستاها شامل سهیلی در جزیره قشم، کندلوس در استان مازندران و شفیعآباد در استان کرمان هستند و هر یک نمادی از همزیستی انسان با طبیعت و حفظ میراثفرهنگی بومی محسوب میشوند.
انوشیروان محسنی بندپی در پیامی به مناسبت ثبتجهانی روستاهای کندلوس، شفیعآباد و سهیلی گفت: ثبت جهانی این سه روستا، گواهی بر توانمندیهای گردشگری روستایی ایران و احترام جامعه جهانی به فرهنگ، تاریخ و اصالت مردمان این سرزمین است.
وی افزود : این موفقیت حاصل تلاش، همدلی و دلسوزی مردمی است که با حفظ ارزشهای زندگی ایرانی و توسعه محلی، چهرهای تازه از ایران را به جهان معرفی کردند. روستای سهیلی قشم با جلوهای خیرهکننده از جنگلهای حرا و سواحل نیلگون خلیج فارس، نمونهای برجسته از گردشگری جامعهمحور و احترام به محیط زیست است. کندلوس مازندران با معماری بومی، چشماندازهای کوهستانی و میراثفرهنگی غنی، نمایانگر تعادل میان انسان، فرهنگ و طبیعت در شمال ایران است. در جنوب شرق کشور، شفیعآباد کرمان در دل کویر شهداد و مجاورت کلوتهای افسانهای، با نقش پررنگ زنان در گردشگری و صنایعدستی، احیای قناتها و معماری سازگار با اقلیم کویری، الگویی الهامبخش از تابآوری و امید محسوب میشود.
معاون گردشگری کشور گفت : این ثبت جهانی میتواند مسیر توسعه گردشگری پایدار، توانمندسازی جوامع محلی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا را تقویت کند و موتور محرکهای برای رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و بازتولید هویت ملی باشد. بدون مشارکت مردم، هیچ توسعهای پایدار نخواهد بود. این دستاورد در دولت «وفاق ملی» و در مسیر اجرای سیاستهای کلان دولت چهاردهم محقق شد و برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ایران را بهعنوان مقصدی امن، فرهنگی و متنوع در جهان تثبیت میکند.
وی افزود : باشد که این افتخار بزرگ، آغازی تازه در معرفی چهره واقعی ایران به جهانیان و پایان دروغ بزرگ ایرانهراسی باشد؛ ایرانی که همواره مهد مهربانی، فرهنگ، تمدن و زیبایی است. ثبت این سه روستا، پیام روشن ایران به جهان است: کشوری با تنوع اقلیمی، فرهنگی و انسانی کمنظیر که توانسته با حفظ اصالت و فرهنگ بومی، الگویی موفق از گردشگری پایدار ارائه دهد.