شب‌های فرهنگ و هنر با هدف اشاعه فرهنگ، هنر و ادب پارسی در تالار شهرداری آباده گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این برنامه شاعران شهرستان آباده به سرودن اشعار خود پرداخته و سپس هنرمندان به اجرای موسیقی سنتی پرداختند.

همچنین اساتید دانشگاه در سخنانی شخصیت حافظ و مولانا را برای علاقمندان به شعر و ادب پارسی بررسی کردند.

در این مراسم از هنرمندان، فرهنگ دوستان و شاعران با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

آیین شب‌های فرهنگ و هنر آباده قرار است همچنان در این شهر ادامه داشته باشد.