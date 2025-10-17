پیروزی فلسطین شکست تاریخی برای آمریکا است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: پیروزی مقاومت فلسطین بر رژیم صهیونیستی، شکستی تاریخی برای آمریکا و صهیونیسم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر بوشهر با تبریک پیروزی مردم مقاوم فلسطین بهویژه در غزه، اظهار داشت: این پیروزی نشانه شکست سیاستهای استکباری آمریکا و صهیونیسم بینالملل است.
وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی با هدف نابودی غزه، آزادی اسیران خود و ترور فرماندهان مقاومت وارد میدان شد، اما نهتنها به اهداف خود نرسید بلکه با فشار مقاومت مجبور به پذیرش آتشبس شد.
خطبب نماز جمعه بوشهر گفت: این رخداد، نقطه عطفی در تاریخ مقاومت و شکستی بزرگ برای دشمنان اسلام است.
آیت الله صفاییبوشهری تأکید کرد: طبق قوانین بینالمللی، باید سران رژیم صهیونیستی و حامیان حقوقی و نظامی آنان در دادگاههای بینالمللی بهعنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند و جامعه جهانی نباید در برابر این جنایات سکوت کند.
وی در ادامه با گرامیداشت روز تربیتبدنی و ورزش، ورزش را مقولهای راهبردی در سلامت جامعه و ارتقای نشاط اجتماعی دانست.
آیت الله صفاییبوشهری گفت: بوشهر در گذشته یکی از استانهای فعال ورزشی کشور بود، اما در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو شده است.
وی افزود: لازم است صنایع بزرگ استان در حمایت از ورزش و تیمهای ورزشی بوشهر نقش فعالتری ایفا کنند و زیرساختهای ورزشی استاندارد توسعه یابد.
آیت الله صفاییبوشهری همچنین با قدردانی از فعالان قرآنی استان و برگزارکنندگان لیگ قرآنی، افزود: بوشهر همواره در عرصه فعالیتهای قرآنی پیشتاز بوده و کسب رتبه اول کشور حاصل تلاش مؤمنانه فعالان قرآنی است و این مسیر باید با حمایت نهادهای فرهنگی ادامه یابد.
خطیب جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی در جامعه، گفت: برخی از گرانیها ناشی از تحریمهاست، اما بخش قابل توجهی نیز نتیجه سودجویی و احتکار است.
وی گفت: دستگاههای نظارتی باید نظارت مؤثرتر و برخورد قاطعتری با متخلفان داشته باشند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در حوزه علم و فناوری اظهار کرد: بوشهر بهعنوان منطقه ویژه علم و فناوری کشور مصوب شده است، اما هنوز از این فرصت استفاده مطلوبی نشده است. باید با حمایت از جوانان نخبه، شرکتهای دانشبنیان و ایجاد زیرساختهای پژوهشی، مسیر توسعه علمی استان هموار شود.
آیت الله صفایی بوشهری تأکید کرد: پیشرفت هر جامعه در گرو علم و فناوری است و استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی در اقتصاد دریاپایه، میتواند به یکی از قطبهای علمی کشور تبدیل شود.