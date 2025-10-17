پخش زنده
امروز: -
مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: جراحی تومورهای پیچیده مغزی- نخاعی با استفاده از فناوری نقشه برداری مغزی همگام با پیشرفتهترین مراکز دنیا در شیراز در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۷۰ تا ۹۰ بیمار از فارس و استانهای همجوار در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شهید چمران شیراز تحت عمل جراحی قرار میگیرند که نیمی از این عملهای جراحی با استفاده از فناوری نقشه برداری مغزی و دستگاه نویگیشن انجام میشود.
دکتر مجیدرضا فرخی افزود: یکی از عوامل موفقیت این مرکز در جراحی تومورهای پیچیده مغزی-نخاعی، توانمندی جراحان آن در استفاده همزمان از ۳ فناوری پیشرفته نقشه برداری مغزی یا brain mapping حین عمل جراحی است.
وی افزود: این ۳ فناوری شامل افامآرآی یا (Functional MRI)، نویگیشن و مونیتورینگ عصبی حین عمل جراحی است.
دکتر فرخی افزود: استفاده از دستگاه نویگیشن امکان هدایت و رهیابی جراح به محل دقیق تومور یا ضایعه مغزی – نخاعی را فراهم میکند.
وی افزود: ردگیری لحظهای مکان تومور و انتخاب بهترین مسیر دسترسی به آن، افزایش دقت در تخلیه کامل ضایعه و برداشتن بافت تومور، کاهش عوارض ناشی از عمل جراحی برای بیماران و حفاظت از بافتهای سالم حین جراحی از دیگر مزیتهای این روش نوین است.