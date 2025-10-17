شهردار تهران با بیان اینکه شهر‌ها بدون شهروندان معنا ندارند، گفت: سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان یو. سی. اِل. جی (UCLG) نقش و رسالت مهمی برای حمایت از بشریت و مقابله با خشونت دارند، از این سازمان انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به قربانیان خشونت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی، در ادامه سفر به چین در سخنرانی خود در نشست تخصصی گفتگوی شهرداران در حاشیه اجلاس اتحادیه شهر‌ها و دولت‌های محلی (UCLG) به بیان دیدگاه‌های خود درباره چالش‌های جهانی و نقش شهر‌ها در حمایت از بشریت پرداخت.

زاکانی در آغاز سخنان خود گفت: از حضور در جمع همکاران و شهرداران سراسر جهان بسیار خرسندم. شهردار لاهه و همکاران دیگری درباره اهمیت چندجانبه‌گرایی و همکاری بین‌شهری صحبت کردند. در جهان امروز در شرایطی قرار داریم که ناامنی فراگیر شده و بی‌ثباتی در حال افزایش است. نظم جهانی متزلزل شده و تنش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی در مناطق مختلف جهان افزایش داشته است.

وی افزود: از برخی درگیری‌ها در جنوب شرق آسیا گرفته تا تنش در اروپا، جنگ اقتصادی در جهان، تا حمله به کشتی‌ها و تنش‌آفرینی در آمریکای لاتین و البته تا جنگ و نسل‌کشی در غرب آسیا، چالش‌هایی هستند که مردم و شهروندان را هدف قرار داده‌اند.

زاکانی تاکید کرد: ما درباره همکاری شهر‌ها صحبت می‌کنیم، اما شهر‌ها بدون شهروندان معنا ندارند. در نتیجه این مشکلات و چالش‌ها، بسیاری از مردم کشته یا آواره شده‌اند و برخی از شهر‌ها از بین رفته‌اند؛ بنابراین سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان یو. سی. اِل. جی (UCLG) نقش و رسالت مهمی برای حمایت از بشریت و مقابله با خشونت دارند، از این سازمان انتظار می‌رود توجه ویژه‌ای به قربانیان خشونت داشته باشد.

شهردار تهران با اشاره به سخنان یکی از شرکت‌کنندگان گفت: دوست و برادرم استوفایل از آفریقای جنوبی به غزه و جنگ‌های دیگر اشاره کرد. در طول دو سال گذشته دست‌کم شش کشور در منطقه غرب آسیا مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند. شهر‌های مختلفی از دوحه تا بیروت گرفته تا شهر من تهران و دیگر شهر‌های ایرانی، تا صنعا و شهر‌های یمنی و تا سوریه مورد حمله قرار گرفته‌اند و زیرساخت‌ها و ساختمان‌های زیادی تخریب شده‌اند. در غزه، به معنای واقعی کلمه، یک شهر از بین رفته و کشته شده است. آری، یک شهر به‌عنوان یک موجودیت کشته شده است.

زاکانی ادامه داد:، اما متأسفانه شاهد حمایت و توجه کافی به این شهر‌ها نبوده‌ایم. شهر‌ها و کشور‌هایی که مورد حمله بوده‌اند نه‌تنها نقش بیشتری در سازمان یو. سی. اِل. جی پیدا نکرده‌اند بلکه تعداد و نقش آنها کمتر هم شده است.

وی ادامه داد: مایه تأسف است که تعداد شهر‌های فلسطینی بسیار کاهش یافته و همکاران فلسطینی ما حضور مؤثری در این اجلاس و سازمان ندارند. جنگ و مشکلات اقتصادی موجب شده شهر‌های لبنان یا دیگر کشور‌های عربی حضور پررنگی نداشته باشند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه UCLG سازمانی سیاسی نیست، گفت: من می‌دانم و تأکید دارم که ما یک سازمان سیاسی نیستیم، اما مسأله جنگ بیش از اینکه یک مقوله سیاسی باشد، پدیده‌ای منفور است که مردم را قربانی می‌کند. با این حال، در طول یک سال اخیر شاهد تأثیر غیرقابل قبول سیاست در عملکرد شهرداری‌ها بوده‌ایم. شهرداران متعددی در فلسطین و برخی کشور‌های منطقه به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند و رأی مردم درباره آنها و حق مردم برای تعیین رهبران خود مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: بنابراین باید توجه جدی به این مسائل داشته باشیم و اهتمام جدی به همکاری برای کمک به شهر‌های جنگ‌زده و بازسازی آنها داشته باشیم. باید از شهردارانی که قربانی سیاست‌ورزی می‌شوند، حمایت کنیم. دو سال پیش وقتی به چین سفر کرده بودم، کشتار غزه شروع شده بود و مرتب اخبار کشتار هزاران نفر از مردم منتقل می‌شد.

شهردار تهران همچنین بیان داشت: بسیار خوشحالم که این بار و هم‌زمان با این سفرم، آتش‌بس در غزه برقرار شده و کشتار مردم متوقف شده است و امیدوارم این آتش‌بس تداوم داشته باشد و در نقاط دیگر نیز تنش‌ها پایان یابد.

وی در پایان تأکید کرد: در سایه این آتش‌بس، پیشنهاد می‌کنم در کنار پیمان و ائتلاف سازمان، کارگروه یا رویکرد مستقلی برای حمایت از غزه و بازسازی آن ایجاد شود تا شهر‌های بزرگ و توسعه‌یافته به یاری این شهر کشته‌شده بشتابند و به احیای این شهر کمک کنند. پیشنهاد مشترکی از سوی همکارانم در آفریقای جنوبی، قونیه و اسپانیا مطرح شده است که حمایت خود را از آن اعلام می‌دارم.

گفتنی است در پایان این نشست نمایندگان فلسطین، ضمن تقدیر از سخنرانی شهردار تهران، از ابراز همدردی شهروندان ایرانی با مردم مظلوم غزه تشکر کردند.