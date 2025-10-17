پخش زنده
طرح جمعآوری سگهای بی صاحب از سطح شهر مشهد ریزه تایباد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهدریزه تایباد گفت: طرح جمعآوری سگهای بلاصاحب از سطح معابر شهر مشهدریزه آغاز شده است که طی ۲ روز گذشته تاکنون ۱۰۰ قلاده سگ زندهگیری شدهاند.
ابراهیم عبودی افزود: این اقدام به دنبال حفظ بهداشت و ایمنی محیط عمومی، درخواستهای شهروندان و همچنین افزایش جمعیت سگهای بی صاحب انجام شده و سگهای زندهگیری شده به مراکز نگهداری و قرنطینه منتقل شدند.
وی ادامه داد: مدیریت جمعیت و ساماندهی سگهای ولگرد بر اساس قانون، بر عهده شهرداری است که گروههای مجهز این شهرداری با همکاری کارشناسان دامپزشکی به صورت شبانهروزی نسبت به جمعآوری این تعداد سگ در مرکز و حاشیه شهر اقدام کردند.
شهردار مشهدریزه تایباد غذا دادن غیراصولی را موجب افزایش جمعیت سگهای ولگرد دانست و گفت: این عمل که از روی دلسوزی، اما ناآگاهی مردم انجام میشود، منجر به رشد زاد و ولد سگها، مهاجرت دستهجمعی این حیوانات به مناطق مسکونی و تجمع در معابر عمومی خواهد شد.
عبودی افزود: حضور سگهای بی صاحب در ساعات اولیه روز و اواخر شامگاه در خیابانها و کوچهها، باعث نگرانی خانوادهها شده بود که زین پس این طرح جمعآوری به صورت مستمر، فصلی و پایشمحور در شهر مشهدریزه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: پیش از آغاز جمعآوری، از طریق فضای مجازی و انتشار اطلاعیه در سطح شهر، به مردم و به ویژه دامداران اعلام شد تا سگهای تحت تملک خود را در مکان امن نگهداری کنند.
عبودی گفت: واحد پیشگیری و درمان حیوانگزیدگی و هاری در مرکز خدمات جامع سلامت شهری مشهدریزه توسط شبکه بهداشت و درمان تایباد راهاندازی شد.