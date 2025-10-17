تبریک رئیس سازمان گردشگری ملل متحد برای انتخاب کندلوس
رئیس سازمان گردشگری ملل متحد در پیامی انتخاب روستای کندلوس مازندران از میان بیش از ۲۷۰ درخواست از ۶۵ کشور را تبریک گفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس سازمان گردشگری ملل متحد پس از اعلام نتیجه ارزیابی پرونده روستاهای ثبت شده در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، در پیامی این اتفاق را به مردم کندلوس، فعالان و مسوولان گردشگری ایران تبریک گفت.
زوراب پولولیکاشویلی در این پیام با اشاره به انتخاب روستای کندلوس به عنوان یکی از روستاهای برتر گردشگری در پنجمین دوره انتخاب روستاهای جهانی گردشگری، نوشت: باعث افتخار است که به شما بابت این دستاورد مهم تبریک بگویم؛ دستاوردی که غنای فرهنگی و طبیعی کندلوس و تعهد آن به پایداری در سه بُعد را به رسمیت میشناسد. کندلوس از میان بیش از ۲۷۰ درخواست از ۶۵ کشور انتخاب شده است؛ این امر نشاندهنده ارزشها و اقدامات برجسته آن در مسیر توسعه گردشگری روستایی است. مایلم از این فرصت استفاده کنم و بار دیگر صمیمانهترین تبریکات خود را به شما و روستایتان تقدیم نمایم.
سازمان گردشگری ملل متحد امروز جمعه روستای کندلوس را به عنوان یکی از روستاهای برتر گردشگری جهان ثبت کرد.بیشتر بخوانید: روستای کندلوس جهانی شد