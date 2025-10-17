روز دوم و پایانی دور رفت لیگ ووشو جوانان پسر با صدرنشینی تیم مقاومت و تلاش بندرعباس در گروه یک و دو پایان یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز دوم و پایانی دور رفت رقابت‌های لیگ ووشو جوانان پسر به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران از صبح امروز (جمعه - ۲۵ مهرماه) در دو گروه آغاز شد که در پایان مسابقات، نتایج زیر حاصل شد؛

* گروه یک

هیأت ووشو استان البرز صفر - رنگ فیروزه شیراز ۱۰

مقاومت ۹ - هیأت ووشو شهرستان نور ۳

* گروه دو

هیأت ووشو شهرستان فراشبند یک - باشگاه تلاش بندرعباس ۱۲

باشگاه تلاش بندرعباس ۷ - هیأت ووشو استان قم ۶

هیأت ووشو شهرستان فراشبند ۱۰ - سانا صنعت صفر

باشگاه تلاش بندرعباس ۹ - هیأت ووشو بندر ماهشهر ۴

هیأت ووشو استان قم ۱۰ - سانا صنعت یک

در پایان تیم مقاومت با کسب ۳ پیروزی، ۹ امتیاز و تفاضل ۱۷ بر رده نخست گروه یک قرار گرفت. تیم تلاش بندرعباس نیز با کسب ۴ پیروزی، ۱۲ امتیاز و تفاضل ۲۴ بر رده نخست گروه دو ایستاد.

دور برگشت و نیمه‌نهایی - فینال لیگ ووشو جوانان ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.