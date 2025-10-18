به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کوچک‌ترین قوچ دنیا در هرمود لارستان زندگی می‌کند و سال ۱۳۵۳ به علت اهمیت حضور این گونه حدود ۱۵۰ هزار هکتار از منطقه به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت.

این نوع قوچ از گونه‌های بومی محسوب می‌شود و دارای وزنی حدود ۴۰ کیلوگرم است و شاخ‌های این حیوان کمتر از ۷۵ سانتیمتر است.

این گونه یکی از گونه‌های بی نظیر و منحصر‌به‌فرد استان فارس است که به دلیل برخی از مشکلات در خطر انقراض است

یکی از این مناطق مهم حفاظت‌شده استان فارس هرمود لارستان است که در ۴۰ کیلومتری شرق لارستان در جنوب شرق فارس و جنوب رشته‌کوه‌های زاگرس در مرز فارس و هرمزگان قرار گرفته است.