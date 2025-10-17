به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ آرزو پاسلار افزود: هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر قایقرانی کشوراست

وی گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۴۰ دختر ۱۲ تا ۱۵ سال از ۱۸ استان کشور در بخش آب‌های آرام و اسلالوم در حال برگزاری است.

رئیس هیئت قایقرانی استان هرمزگان افزود: مسابقات آب‌های آرام در حوضچه قایقرانی ساحل نخل ناخدای بندرعباس برگزار شد.

آرزو پاسلار گفت: مسابقات اسلالوم نیز ۲۶ مهرماه در استخر مجموعه ورزشی تیر بندرعباس برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ طلای ناب ۵۰۰ متر بر گردن قایقران هرمزگانی

رئیس هیئت قایقرانی استان هرمزگان افزود: پس از پایان مسابقات، نفرات برتر برای شرکت در اردو‌های استعدادیابی فدراسیون قایقرانی دعوت می‌شوند تا پس از انجام تست‌های تخصصی، برترین‌های این رشته به تیم ملی نوجوانان و جوانان راه یابند.