سالانه ۲ هزار تن نان فسایی در شهرستان فسا تولید و به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کماچ یا نان فسایی، شیرینی خاص شهرستان فسا محسوب می‌شود که گردشگران در ایام نوروز آنرا به سوغات می‌برند.

کماچ یا همان نان فسایی، شاخص‌ترین ارمغان و اصلی‌ترین سوغات شهرستان فسا محسوب می‌شود که در ایام سال به ویژه در نوروز توجه بسیاری از مسافرین نوروزی را که از این شهرستان گذر کرده و یا از آن بازدید می‌کنند، به خود جلب می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۴۰ واحد قنادی و تولید نان فسایی در شهرستان فسا فعال هستند که سالانه بیش از ۲ هزار تن نان فسایی تولید و روانه بازار می‌کنند.

کماچ از شیرینی‌هایی است که درست کردن آن به شیوه استاد و شاگردی به نسل بعد منتقل شده و به نام نان فسایی معروف شده است.

نان فسایی به دلیل ترد و خشک بودن قابلیت ماندگاری بسیار بالایی دارد.