به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در آیین معارفه امام جمعه رضوانشهر با بیان اینکه نماز جمعه یک امانت الهی است گفت: نماز جمعه نهادی مردمی برای خدمت و رفع مشکلات جامعه و بهترین پایگاه مقاومت در برابر ظلم و استکبار است.

حجت الاسلام مهدی آقایی افزود: ائمه جمعه باید در آگاه سازی جامعه از مسائل روز دنیا تلاش کنند و چهره واقعی دشمنان اسلام و بشریت را به مردم بشناسانند.

در این آیین از زحمات حجت الاسلام مجید محمدیان امام جمعه قبلی رضوانشهر تجلیل و حجت الاسلام جواد علیزاده بعنوان امام جمعه جدید رضوانشهر معرفی شد.