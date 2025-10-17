به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با بیان اینکه «زیست عفیفانه» به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حیات طیبه در جامعه اسلامی است، اظهار کرد: نوع زندگانی که شیطان آن را دنبال می‌کند تا در جامعه نهادینه کند زندگی با فحشا و منکر است، اما زندگی که خداوند متعال می‌خواهد زیست و زندگی عفیفانه است.

امام جمعه چهاربرج افزود: با استناد به آموز‌های وحیانی، عفت و پاکدامنی تنها یک وظیفه شرعی نیست، بلکه حقی مسلم برای تمامی اعضای جامعه به‌ویژه بانوان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه زیست عفیفانه حق مسلم هر انسان مؤمنی است، گفت: تمامی آحاد جامعه، اعم از مرد و زن، کوچک و بزرگ، حق دارند در محیطی پاک، سالم و به دور از آلودگی‌های اخلاقی زندگی کنند و این حق، برای بانوان از جایگاه والاتری برخوردار است.

جلالی با تاکید بر اینکه وقتی مسئله به‌عنوان «حق» مطرح شود، احساس مسئولیت فرد برای مطالبه و پیگیری آن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: جامعه اسلامی، به‌ویژه بانوان، باید به این بلوغ فرهنگی برسند که زندگی پاک و عفیف را حقی مسلم برای خود بدانند و آن را با جدیت مطالبه کنند.

امام جمعه چهاربرج به ابعاد مختلف حق زیست عفیفانه اشاره و اظهار کرد: حق کرامت انسانی، حق معنویت و ارتباط با ملکوت، حق حضور اجتماعی سالم و فعال و حق برخورداری از خانواده پایدار از ابعاد حق زیست عفیفانه هستند.

وی با بیان اینکه نخستین و بنیادی‌ترین حقی که در پرتو زیست عفیفانه تحقق می‌یابد، حق کرامت انسانی است، افزود: جبهه شیطان، زن را نه به‌عنوان یک «شخصیت انسانی» کامل، بلکه عمدتا با ویژگی‌های جنسیتی‌اش به جامعه معرفی می‌کند که این نگرش، بزرگ‌ترین توهین به هویت انسانی زن است.

جلالی گفت: کرامت زن در گرو آن است که به‌عنوان انسانی محترم، صاحب عقل، اراده و شخصیت مستقل نگریسته شود، نه به‌عنوان وسیله‌ای برای التذاذ یا ابزاری برای لذت‌جویی مردان و زیست عفیفانه، این کرامت ذاتی را پاس می‌دارد و زن را در جایگاه واقعی‌اش که مکرم بودن است، قرار می‌دهد.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه خداوند متعال، به‌ویژه در بانوان، کشش و تمایلی ملکوتی به معنویات نهاده است، اظهار کرد: سهم زنان از بهره‌های معنوی و عرفانی به مراتب بیش‌تر از مردان است و اگر ویروس منحوس بی‌عفتی و هرزگی در جامعه رواج یابد، اولین قشری که حق معنوی آنان تضییع می‌شود، بانوان هستند.

وی تصریح کرد: سلامت معنوی، آرامش درونی و امکان ارتباط با عالم فرشتگان و معنا، تنها در سایه محیطی پاک و عفیف ممکن می‌شود و لذا زیست عفیفانه، بستر لازم برای تحقق حق معنویت را فراهم می‌آورد.

جلالی با بیان اینکه در عصر حاضر نقش زندگی اجتماعی و تعاملات جمعی در سرنوشت انسان‌ها به شدت پررنگ شده است، اظهار کرد: یک زن، به‌عنوان یک واحد انسانی فعال، حق دارد در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و حتی در عرصه ولایت اجتماعی و تمدن‌سازی حضور یابد و استعدادهایش را شکوفا کند، اما این حضور، تنها زمانی می‌تواند به شکوفایی بینجامد که در چارچوب «گفتمان زیست عفیفانه» صورت پذیرد.

امام جمعه چهاربرج افزود: در جامعه‌ای که روابط زن و مرد آشفته است و ویروس بی‌حیایی شیوع یافته، اولین کسانی که حق حضور اجتماعی سالم و مؤثر خود را از دست می‌دهند، بانوان هستند و محیط ناسالم اجتماعی، آنان را به حاشیه می‌راند یا حضورشان را به ابزاری برای ابتذال تبدیل می‌کند.

وی در تبیین حق برخورداری از خانواده پایدار، گفت: اگر جامعه به بی‌عفتی و هرزگی آلوده شود، اولین نهاد اجتماعی که مورد هجوم این سرطان خطرناک قرار می‌گیرد، «خانواده» است و در چنین فضایی، طلاق عادی می‌شود، وفا و صفا نابود می‌گردد، سوءظن فزونی می‌یابد و کانون گرم خانواده از هم می‌پاشد و در این میان، اگرچه حق همه اعضای خانواده تضییع می‌شود، اما بار اصلی این آسیب متوجه زنان است که هویت و امنیت عاطفی‌شان وابستگی بیشتری به استحکام نهاد خانواده دارد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در فرهنگ منحط غربی که می‌توان از آن به «جاهلیت مدرن» تعبیر کرد، حق زیست عفیفانه به‌شدت پایمال شده است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین ظلم به جامعه بشریت، به‌ویژه به زنان، از سوی کسانی صورت گرفته که از قرن بیستم، جریان هرزگی و بی‌عفتی را در جوامع خود رواج داده و این ویروس را به دیگر ملل صادر کردند.