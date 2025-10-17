رئیس‌جمهور به مناسبت ثبت جهانی روستا‌های کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی با انتشار پیامی نوشت: با ثبت جهانی این سه روستا در فهرست جهانی گردشگری، بار دیگر نام ایران در عرصه جهانی درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور امروز به مناسبت ثبت جهانی روستا‌های کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ از دل کویر تا دامنه البرز و ساحل نیلگون خلیج فارس سه روستای شفیع‌آباد کرمان، کندلوس مازندران و سهیلی قشم، امروز نام ایران را دوباره در نقشه جهانی گردشگری درخشان کردند.

وی افزود: ایران سرزمین رشادت و هنر است که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است.

ظهر امروز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ سه روستای کندلوس، شفیع‌آباد و سهیلی در لیست بهترین روستا‌های گردشگری جهان قرار گرفتند.