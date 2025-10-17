امام جمعه سردشت گفت:راستگویی و امانتداری، نشانه ایمان و اساس اعتماد در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه سردشت خطبه‌های این هفته با اشاره به اهمیت راستگویی و امانتداری در اسلام، گفت: راستگویی پایه همه ارزش‌های اخلاقی و امانتداری نشانه ایمان واقعی انسان است؛ جامعه‌ای که در آن دروغ و خیانت رواج یابد، از درون دچار فروپاشی اخلاقی خواهد شد.

ماموستا محمد واوی افزود: پیامبر اکرم (ص) همواره مسلمانان را به صداقت در گفتار و وفاداری در عمل سفارش می‌کردند و می‌فرمودند: هیچ ایمانی کامل نمی‌شود مگر آن‌که زبان و دل با هم یکی باشند.

امام جمعه سردشت در ادامه با تأکید بر نقش خانواده و مدرسه در تربیت نسل راستگو و امانتدار، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم و مورد اعتماد داشته باشیم، باید از دروغ، فریب و خیانت در هر سطحی پرهیز کنیم و این ارزش‌ها را از کودکی در فرزندانمان نهادینه کنیم