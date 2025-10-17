پخش زنده
امامجمعه میاندوآب گفت: هدف کلان آمریکا از سیاستهای خود در منطقه؛ مهار محور آسیای قدرتمند متشکل از چین، روسیه وایران است که از نکاه واشنگتن تهدیدی برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به اجلاس اخیر در شرمالشیخ و تزویر و وقاحت بی حد و مرز رئیسجمهور آمریکا قبل و بعد از این اجلاس، اظهار کرد: ترامپ قبل از اجلاس شرمالشیخ در کنست رژیم صهیونیستی اظهاراتی را علیه ایران داشت و سیاست ایران هراسی را در دستور کار خود قرار داده بود.
امامجمعه میاندوآب با بیان اینکه رفتار قلدرمآبانه و تحقیرآمیز ترامپ نسبت به سران کشورها در اجلاس شرمالشیخ مشهود بود، افزود: آن کشورهایی که در این اجلاس شرکت کرده بودند نیز از حضور خود پشیمان بودند و ما نیز جا دارد از حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران که با هوشمندی و تیزبینی در اجلاس شرمالشیخ شرکت نکردند؛ تقدیر و تشکر کنیم.
وی با اشاره به سیاست ایران هراسی ترامپ، گفت: ترامپ خبیث در این نشست از تحمیل جنگ ۱۲ روزه به ایران و حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران دفاع و برای رونق بازار فروش تسلیحات، استقرار سلطه نظامی، امنیتی و جاسوسی در منطقه با ایجاد پایگاههای نظامی، اعزام نیروهای نظامی به منطقه برای تسلط کامل بر منابع انرژی در کشورهای همسایه ایران و انحراف افکار عمومی کشورهای عرب منطقه از جنگ اعراب و اسرائیل به جنگ اعراب وایران؛ سیاست ایران هراسی را دنبال کرد.
حسنزاده با بیان اینکه ایجاد اختلاف و تفرقه و دشمنی بین کشورهای منطقه با هدف مدیریت منطقه از دیگر اهداف ایران هراسی است، تصریح کرد: صیانت از رژیم صهیونی در برابر گفتمان و جبهه مقاومت اسلامی و متوقف کردن ایران برای تبدیلشدن به یک الگوی موفق برای انقلاب کشورهای اسلامی منطقه از دیگر اهداف سیاست ایران هراسی آمریکا است.
وی به تکرار دروغ مذاکره و توافق از سوی ترامپ اشاره و اظهار کرد: ترامپ در اظهاراتی وقیح نامه از اعلام آمادگی برای دراز کردن دست دوستی به ایران و تمایل خود برای رسیدن به یک توافق صلح گفت؛ ولی این اظهارت وقیحانه در حالی بود که ایران در حال مذاکره غیرمستقیم با آمریکا بود که مورد هجوم سگ هار آمریکا در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
امامجمعه میاندوآب با بیان اینکه در فرهنگ آمریکای استکباری؛ مذاکره یعنی ذلت، حقارت و خواری برای طرف مقابل، افزود: آمریکا به دنبال مذاکره و توافق نیست؛ بلکه به دنبال تحمیل خواستههای خود است و هیچکس نمیتواند چنین مذاکرهای را قبول کند.
وی با تأکید بر اینکه «هیهات من الذله» شعار محوری ما بوده و بر این اساس حرکت میکنیم، گفت: ایران به کشورهای منطقه و تمام کشورها که پایگاههای آمریکایی و صهیونیستی در آنجا حضور دارند؛ نسبت به هرگونه شرارت احتمالی از آنها هشدار داده است که جواب دندان شکنی دریافت خواهند کرد.
حسنزاده به همکاری راهبردی ایران، چین و روسیه نیز اشاره و تصریح کرد: هدف کلان آمریکا از سیاستهای خود در منطقه؛ مهار محور آسیای قدرتمند متشکل از چین، روسیه وایران است که از نکاه واشنگتن تهدیدی برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا به شمار میرود.
وی با بیان اینکه راهبرد آمریکا، ایجاد شکاف در این اتحاد و فشار حداکثری بر ایران از سویی دیگر است تا تهران به خواستههای واشنگتن تن در دهد، اظهار کرد: ایران قوی تحقیر نمیپذیرد و با قدرت به تاسی از شعار «هیهات من الذله» به راه پرفروغ خود با قدرت ادامه میدهد.