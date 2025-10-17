پخش زنده
امروز: -
روستای سهیلی قشم از سوی سازمان جهانی گردشگری به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری جهان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ لوح ثبت جهانی روستای گردشگری سهیلی در کشور چین به نماینده کشورمان اهدا شد.
عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز با حضور در روستای سهیلی قشم گفت: انتخاب روستای سهیلی در جمع روستاهای برتر گردشگری جهان فرصتی برای معرفی فرهنگ و ظرفیتهای روستایی ایران در سطح جهانی است.
روستاهای سهیلی در هرمزگان، شفیعآباد در کرمان و کندلوس در مازندران امروز بهطور همزمان ثبت جهانی شدند.
بیشتر بخوانید: انتخاب برترین روستای گردشگری جهان، روستای سهیلی قشم
پرونده جاذبههای گردشگری روستای سهیلی اردیبهشت امسال به سازمان جهانی ارسال شده بود.
روستای سهیلی در غرب جزیره قشم واقع شده است و از ظرفیتهای گردشگری آن میتوان به ۴۷ اقامتگاه بومگردی، ۱۱ مرکز عرضه غذای محلی، ۱۴۵ فروند قایق و آلاچق دریایی گردشگری و ۳۰ غرفه عرضه صنایع دستی در این روستا اشاره کرد.
این روستا در سال ۱۴۰۲ جزو هشت روستای برتر کشور قرار گرفت.