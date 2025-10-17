به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ لوح ثبت جهانی روستای گردشگری سهیلی در کشور چین به نماینده کشورمان اهدا شد.

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز با حضور در روستای سهیلی قشم گفت: انتخاب روستای سهیلی در جمع روستا‌های برتر گردشگری جهان فرصتی برای معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های روستایی ایران در سطح جهانی است.

روستا‌های سهیلی در هرمزگان، شفیع‌آباد در کرمان و کندلوس در مازندران امروز به‌طور همزمان ثبت جهانی شدند.

بیشتر بخوانید: انتخاب برترین روستای گردشگری جهان، روستای سهیلی قشم

پرونده جاذبه‌های گردشگری روستای سهیلی اردیبهشت امسال به سازمان جهانی ارسال شده بود.

روستای سهیلی در غرب جزیره قشم واقع شده است و از ظرفیت‌های گردشگری آن می‌توان به ۴۷ اقامتگاه بومگردی، ۱۱ مرکز عرضه غذای محلی، ۱۴۵ فروند قایق و آلاچق دریایی گردشگری و ۳۰ غرفه عرضه صنایع دستی در این روستا اشاره کرد.

این روستا در سال ۱۴۰۲ جزو هشت روستای برتر کشور قرار گرفت.