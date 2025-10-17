نظارت بر چهار طرح اجرا شده در اراضی واگذاری آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از بازدید عوامل نظارت و ارزیابی پیشرفت فیزیکی از چهار طرح وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی در شهرستان ارومیه در هفتهای که گذشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در ادامه برنامههای نظارتی و پیگیری اجرای طرحهای مصوب، معاونت توسعه و ساماندهی اراضی به همراه رئیس اداره واگذاری و کارشناسان ذیربط، از چهار طرح وابسته به بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی در اراضی ملی واقع در روستاهای قرالر حکمت، قره آغاج کوه، حسن آباد و چوبتراش بازدید به عمل آوردند.
هدف اصلی از این بازدید میدانی، بررسی و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت فیزیکی این طرحها، رصد موانع و مشکلات احتمالی پیش رو و همچنین اطمینان از انطباق فعالیتهای اجرایی با ضوابط و مقررات مربوطه بود.
در جریان این بازدید، مسئولان با حضور در محل هر یک از طرحها، از نزدیک در جریان جزئیات مراحل اجرایی، میزان تحقق اهداف تعیین شده و زمانبندی پروژهها قرار گرفتند و با مجریان و مسئولان محلی طرحها نیز تبادل نظر کردند.
علیرضا خرسندی، معاونت توسعه و ساماندهی اراضی در حاشیه این بازدید بر لزوم تسریع در روند اجرایی طرحها با رعایت کامل موازین فنی و زیستمحیطی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر تمامی ذینفعان برای به ثمر نشستن هرچه سریعتر این سرمایهگذاریها در راستای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی شد.