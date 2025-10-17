به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده به همراه رئیس اداره حفظ کاربری و کارشناسان همراه، از ۵ مورد طرح‌های اجراشده در قالب حفظ کاربری اراضی در اراضی کشاورزی شهرستان چایپاره بازدید کردند.

در این بازدید، طرح‌های گلخانه، مرغداری گوشتی، خدمات گردشگری، فرآوری خشکبار و سفرخانه سنتی با مجموع مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار و ۷۰۰ متر مربع در روستا‌های کسیان، قره ضیا الدین، مارقشه، قنات باقربیگ مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسین زاده در این بازدید بر نقش این قبیل طرح‌ها در «توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی» تأکید کرد و گفت: «حفظ کاربری اراضی با اجرای چنین پروژه‌های مولد، از اولویت‌های اصلی این مدیریت است و از همه سرمایه‌گذاران در این عرصه حمایت خواهیم کرد.»

حسین زاده تصریح کرد:هدف ما تنها نظارت نیست، بلکه حمایت و تسهیل‌گری برای به ثمر نشستن این گونه سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب قوانین است. قطعاً تداوم این روند، ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی خواهد بود.»

وی در پایان از تلاش‌های تمامی سرمایه‌گذاران و مجریان این طرح‌ها تقدیر نموده و بر عزم جدی این مدیریت برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه حفظ کاربری اراضی تأکید کردند.