نظارت هوشمندانه؛ تضمین بهرهبرداری بهموقع از طرحهای حفظ کاربری
مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی اعلام کرد در هفتهای که گذشت از پنج طرح تغییر کاربری در شهرستان چایپاره بازدید شده و هدف اصلی حفظ اراضی کشاورزی مرغوب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ صفر حسین زاده به همراه رئیس اداره حفظ کاربری و کارشناسان همراه، از ۵ مورد طرحهای اجراشده در قالب حفظ کاربری اراضی در اراضی کشاورزی شهرستان چایپاره بازدید کردند.
در این بازدید، طرحهای گلخانه، مرغداری گوشتی، خدمات گردشگری، فرآوری خشکبار و سفرخانه سنتی با مجموع مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار و ۷۰۰ متر مربع در روستاهای کسیان، قره ضیا الدین، مارقشه، قنات باقربیگ مورد ارزیابی قرار گرفت.
حسین زاده در این بازدید بر نقش این قبیل طرحها در «توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی» تأکید کرد و گفت: «حفظ کاربری اراضی با اجرای چنین پروژههای مولد، از اولویتهای اصلی این مدیریت است و از همه سرمایهگذاران در این عرصه حمایت خواهیم کرد.»
حسین زاده تصریح کرد:هدف ما تنها نظارت نیست، بلکه حمایت و تسهیلگری برای به ثمر نشستن این گونه سرمایهگذاریها در چارچوب قوانین است. قطعاً تداوم این روند، ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی خواهد بود.»
وی در پایان از تلاشهای تمامی سرمایهگذاران و مجریان این طرحها تقدیر نموده و بر عزم جدی این مدیریت برای رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه حفظ کاربری اراضی تأکید کردند.