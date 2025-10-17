به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی اصفهان گفت: امروز حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماما‌ها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی، در نهمین دوره انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی استان شرکت کردند.

فریبرز خوروش افزود: این انتخابات فرصتی ارزشمند برای مشارکت مؤثر جامعه پزشکی در تصمیم‌سازی‌های صنفی و ارتقای سطح خدمات سلامت در استان است.

وی نظام پزشکی را از مهمترین نهاد‌های صنفی کشور دانست و گفت: این سازمان به‌دلیل جایگاه قانونی و اختیاراتی که دارد، نقش مؤثری در حمایت از منافع صنفی پزشکان و گروه‌های وابسته ایفاء می‌کند.

رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی اصفهان گفت: نظام پزشکی با نهاد‌هایی همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی بویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دادگستری، بهزیستی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تعامل دارد و این همکاری‌ها تأثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت استان، بهبود عملکرد همکاران و افزایش کیفیت رسیدگی به بیماران دارد.

وی ادامه داد: انتخاب اعضای هیات مدیره با مشارکت گسترده و رأی بالا می‌تواند به دفاع مؤثر از منافع صنفی گروه‌های پزشکی، تعامل سازنده با دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهاد‌های دولتی و در نهایت ارتقای سطح سلامت استان و کشور منجر شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین درباره مطالبات جامعه پزشکی گفت: یکی از مهمترین خواسته‌ها ارتقاء جایگاه واقعی پزشکان و اصلاح قوانین و قواعد صنفی است تا درآمد و حقوق پزشکان بر اساس عملکرد حرفه‌ای آنان تعیین شود و تحقق این اهداف به نفع بیماران و ارتقای سلامت عمومی خواهد بود.