به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات گفت: عصر امروز در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پزشکی، حادثه‌ای در جریان یک مراسم عروسی در روستای گرو گزارش شد که در آن یک دستگاه پیکان وانت با سرعت حدود ۸۰ کیلومتر در ساعت به تعدادی از عابران پیاده برخورد کرد.

داوود محمدی افزود: در این حادثه چهار نفر دچار مصدومیت شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. وی اظهار کرد: مصدوم بدحال پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه مداوا توسط آمبولانس به مشهد مقدس اعزام شد.

وی ادامه داد: به علت گرد و خاک شدید و شرایط نامساعد جوی، امکان اعزام اورژانس هوایی وجود نداشت.

او تصریح کرد: حال عمومی سه مصدوم دیگر رضایت‌بخش است و بررسی علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست انجام می‌باشد.